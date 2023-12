Estaing. Moment de partage pour les aînés

Chacune des rencontres du club des aînés est une invitation à un moment de partage et de convivialité. Tout récemment, le rendez-vous était donné au restaurant Anglade au Nayrac pour déguster un délicieux repas.

Les aînés se sont régalés et ont prolongé cette rencontre entre discussions, blagues et chansons. Une belle initiative à quelques jours des fêtes de fin d’année qui a permis, par la même occasion, d’oublier cette longue période de pluie et de froid et de profiter pleinement de ces retrouvailles.

Pour bien démarrer la nouvelle année, les adhérents du club des Deux Clochers se retrouveront au mois de janvier, à la salle des fêtes de Coubisou, pour le partage de la galette des rois.