Les pandas communiqueraient à travers leur propre "réseau social"

(ETX Daily Up) - Le panda géant est un animal beaucoup plus complexe que ce laisse penser son apparence de gros nounours. Une étude sino-américaine, publiée sur le site de l’ONG BioOne, nous apprend qu’il utilise des techniques très avancées pour communiquer avec ses pairs.

Une équipe de recherche, dirigée par Thomas Connor, est arrivée à cette constatation en analysant les conclusions d’une étude de l'université d'État du Michigan datant de 2015. Cette dernière a montré que les pandas à l’état sauvage ont tendance à laisser des marques olfactives sur les arbres qui les entourent, en y frottant des glandes cachées sous leur queue. Mais jusqu’à présent, les chercheurs ne savaient comment expliquer ce comportement surprenant.

Thomas Connor et ses confrères ont remarqué que ces ursidés se frottent contre les arbres pour partager des informations importantes avec leurs congénères. Ils utilisent ces marquages olfactifs pour garder le contact avec les leurs, comme nous le faisons avec les réseaux sociaux. Cette technique leur permet ainsi de connaître la position d’autres pandas sur un même territoire, mais aussi de leur donner des indications quant à leur sexe, leur âge, leur taille, leur statut social et même leur personnalité.De plus, ces marquages olfactifs s’avèrent très utiles pour faire comprendre aux autres pandas que le mâle ou la femelle qui les laissent sur les arbres est prêt(e) à s’accoupler. "Ces arbres parfumés constituent un réseau social. Ce dernier est, comme Facebook, asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être au même endroit au même moment [pour le consulter]. Il permet à un individu de diffuser des informations à de nombreux autres spécimens, à la manière d'un enregistrement. Un panda qui marque un arbre n'est pas si différent d'une publication sur Facebook", a déclaré Ken Frank, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué.

Cette découverte est des plus surprenantes puisque les pandas géants sont souvent décrits comme des animaux solitaires. Il est rare qu’ils se mélangent avec les autres membres de son espèce, sauf au printemps, durant la saison des amours. Mais cet article scientifique suggère qu’ils sont plus sociables qu’on l’imagine.

Davantage de travaux doivent être menés, à l’avenir, pour comprendre comment les pandas se servent de leur environnement à des fins sociales. "Tout ce que nous pouvons apprendre sur leur mode de vie et leurs besoins peut en fin de compte nous aider à élaborer de bonnes politiques de conservation et peut-être à comprendre un peu mieux notre propre comportement", ont souligné Jianguo Liu et Rachel Carson, co-auteurs de l’étude, dans le même communiqué.