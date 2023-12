CARTE. Crues et avalanches : vigilance jaune activée dans 18 départements, en cette veille de réveillon de Noël

En ce samedi 23 décembre 2023, Météo France a activé une vigilance jaune pour les crues et les avalanches. Elle concerne 18 départements du pays.

Le réveillon de Noël n'a jamais été aussi proche, en ce samedi 23 décembre 2023 où une vigilance météorologique est activée pour 18 départements de France.

Crues, avalanches...

Selon Météo France, il faudra surveiller deux phénomènes : le risque de crues, et les avalanches. Ce sont donc 18 territoires qui sont mentionnés dans le cadre d'une vigilance jaune. Très longtemps en orange, la Charente-Maritime a vu son niveau d'alerte rétrograder d'un rang.

18 départements en vigilance jaune, ce samedi 23 décembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Quels sont les départements concernés ? Les voici :

Charente-Maritime : crues

Charente : crues

Oise : crues

Aisne : crues

Seine-et-Marne : crues

Marne : crues

Aube : crues

Ardennes : crues

Moselle : crues

Bas-Rhin : crues

Haut-Rhin : crues

Doubs : crues

Puy-de-Dôme : crues

Rhône : crues

Isère : avalanches

Haute-Savoie : avalanches

Savoie : avalanches

Et en Occitanie ?

Dans notre région, aucun département ne fait l'objet d'une vigilance, pour ce samedi 23 décembre 2023. Le territoire sera scindé en deux, avec un sud et un est ensoleillés alors que le reste devra faire face à des nuages, de la brume et du brouillard.

Côté températures, c'est, à nouveau, dans le Roussillon qu'il fera le plus doux, avec 15°C attendus sur les départements du littoral méditerranéen. En Lozère et dans le centre et nord Aveyron, le thermomètre ne franchira pas le cap des 10°C, au plus fort de la journée.