Prudence sur les routes en Aveyron : brume et brouillard attendus dans le département, ce samedi

Dans ses prévisions pour ce samedi 23 décembre 2023, Météo France l'annonce : brume et brouillard vont faire d'imposantes percées en Aveyron. Ce qui n'est pas négligeable, notamment au niveau des routes...

18 départements sont en vigilance jaune pour les crues et les avalanches, d'autres composent avec un imposant soleil... ce 23 décembre, la météo est variée en France. Mais en Aveyron, elle apporte un élément qui n'est pas vraiment apprécié, surtout sur les routes : la brume et le brouillard.

De la brume ce samedi matin

Dès ce samedi matin, la brume s'est manifestée dans plusieurs communes du département : Laguiole, Espalion, Rodez, La Salvetat, Salles-Curan... les éclaircies annoncées par Météo France n'arrivent donc pas seules, pour démarrer cette veille de réveillon de Noël.

Du soleil... mais aussi de la brume, dès ce samedi matin, en Aveyron. Météo France - Capture d'écran

Et pour la suite de la journée ?

Alors que le temps se couvrira à mesure que les heures défileront dans le département, c'est du brouillard qui s'invitera à Laguiole, dans l'après-midi. La brume continuera de percer les lignes à Rodez et à La Salvetat.

Brume et brouillard s'intensifieront dans l'après-midi et concerneront plusieurs communes. Météo France - Capture d'écran

Toujours à l'affiche ce soir... et cette nuit

À compter de ce samedi soir, le brouillard sera encore présent à Laguiole mais aussi à Sévérac-le-Château. La partie ouest du territoire aveyronnais composera, elle, avec de la brume : ce sera le cas à Rodez, La Salvetat mais aussi Réquista.

Les phénomènes seront encore présents, une fois la nuit tombée en Aveyron. Météo France - Capture d'écran

Des phénomènes qui s'intensifieront dans la nuit, avec encore du brouillard à Laguiole et à Sévérac-le-Château. La brume, elle, s'étendra dans une zone encore plus vaste, comprenant Espalion, Rodez, Salles-Curan, La Salvetat et Réquista.

La nuit aussi sera marquée par la présence de brume et de brouillard, en Aveyron. Météo France - Capture d'écran

Prudence sur les routes

Si ces phénomènes ne font pas l'objet de vigilances météo, ils sont tout de même à prendre en considération, notamment lorsqu'il s'agit de prendre la route. La brume, dans une moindre mesure, mais surtout le brouillard, ne sont pas vraiment les alliés des conducteurs, puisqu'ils peuvent grandement affecter la visibilité. Encore plus une fois la nuit tombée...