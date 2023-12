Espalion. Rendez-vous à la sortie de la messe de minuit !

La crèche de Noël est une mise en scène associée à la religion catholique. Marie et Joseph, ne trouvant pas de place dans une auberge, prennent refuge dans une étable à Bethléem afin que Marie puisse accoucher. Alors, elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Le groupe folklorique Lo BourreÏo d’Olt a reconstitué une crèche dans la cour de l’église. Outre Joseph et Marie, on trouve dans cette étable un ange, un bœuf, un âne et des moutons. Il est de coutume de placer Jésus dans la crèche le 25 décembre à minuit, et une distribution de vin chaud est prévue à la sortie de la messe.