À Sainte-Radegonde, les vingt ans d’existence sont en ligne de mire pour le club de country

Le président Ricou Benoît a ouvert la séance en remerciant les nombreux adhérents et sympathisants présents ainsi que la municipalité de Sainte-Radegonde, représentée par Régine Lagarde, Pauline Rocacher et Philippe Nicod.

Les diverses aides apportées par la collectivité (gratuité de la salle, subvention annuelle) sont précieuses. Le président a ensuite évoqué le bon fonctionnement du club pour la partie danses avec Momo, Françoise et Nicole qui animent les cours, de 18 h 45 à 21 h 30, tous les jeudis dans un esprit chaleureux et convivial.

Des comptes en équilibre

Les trésorières Régine et Mireille ont pris le relais pour rapporter les comptes qui s’affichent en équilibre cette année.

Françoise a énuméré toutes les activités de la saison écoulée démos et sorties du club. La soirée galette aura lieu le samedi 13 janvier, à la salle des fêtes. Une date sera particulièrement importante cette saison à venir pour les vingt ans du club. En effet, un festival country-rock est fixé au samedi 27 avril, avec de nombreuses surprises. Le bureau démissionnaire a été reconduit dans son intégralité et accueille Fabienne pour l’animation du site Internet, accompagnée d’Aurore et Nicolas. Ricou a levé son verre à la très bonne santé de l’association, avant d’inviter l’assemblée à un délicieux buffet froid pour clôturer l’année. Contact : Ricou au 06 70 00 70 90 ou henri.benoit8@wanadoo.fr