Aveyron : avec le père Noël, de jolis livres sous le sapin pour tous les petits Castonétois

Cette année encore, la magie de Noël s’est installée dans les structures enfance et petite enfance de la ville Onet-le-Château, avec la traditionnelle remise de livres en cadeau.

Chaque enfant scolarisé dans les écoles maternelles publiques et privées de la commune, ainsi que les tout-petits accueillis dans les structures petite enfance, se sont vus offrir un livre adapté à chaque âge. Ils ont aussi pu profiter dans chaque structure, d’un petit spectacle pour que la fête soit parfaite.

506 ouvrages

Au total, 506 ouvrages ont été distribués par le père Noël, aux petits Castonétois en cette fin d’année 2023.

Cette initiative, bien au-delà d’un simple cadeau, vise à mettre en lumière le goût de la lecture, contribuant ainsi à l’épanouissement et à la réussite des enfants.

C’est aussi la volonté de faire partager des instants privilégiés et de créer de belles histoires, dès le plus jeune âge. Le choix a été effectué par les enseignants, sur une sélection de livres proposée par la Maison du lmivre.

Les titres des livres offerts aux enfants de maternelle : "Chat, montre-toi", "Mais où est Momo ?", "Mon hérisson", "Petits éléphants", "Le chou bidou de ma poule", "Grand lion volume I", "Maman, moi et notre arbre", "Un très très gros gâteau au chocolat", "Après la pluie", "La boîte à Berk", "C’est beaucoup de soucis d’élever un doudou", "Presque une histoire de loup", "Le chemin des étoiles", "Émile, volume 27", "Loup gris dans la ville", "Les moufles rouges" et "Alors on chante".

Les titres des livres offerts aux tout-petits des structures petite enfance : "Beaucoup de beaux bébés", "Sur les genoux de maman", "Promenade dans les prés" et "Petit poisson blanc à la découverte des cinq sens".