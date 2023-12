Bozouls. L’AOB Volley reste dynamique

Le club de l’AOB volley loisir pratique sa discipline en Ufolep.

Avec une équipe (6 joueurs) en championnat, elle arrive deuxième de sa poule à mi-parcours du championnat et deux équipes (de 4 joueurs) inscrites dans un challenge sur la saison de tournois (8 à 10).

Le club se positionne à la première place à Sévérac en novembre. Le 14 décembre, c’était au tour de Bozouls d’organiser un tournoi (10 équipes ont participé, les équipes de Bozouls ont fini 3e et 6e).

En février (un vendredi soir), il a été organisé un tournoi (4x4) ouvert aux non-licenciés, les pompiers, le centre équestre, le Karaté qui font partis des habitués. "Donc du loisir, de la convivialité, mais aussi de la compétition", précise Bruno Gally président de l’association.

Deux créneaux horaires sont attribués au club au gymnase intercommunal de Bozouls (lundi et jeudi à 21 h), matchs de championnat et tournois se déroulent le plus souvent en semaine, le soir. L’AOB Volley a reçu de nouveaux maillots, pour cette saison 2023-2024, ainsi qu’un lot de ballons.

Il est également associé au CE d’Inforsud et Sopra Rodez depuis 2001.

Remerciements aux sponsors qui ont soutenu le club en 2023 : le Crédit Agricole de Bozouls, La Coutellerie Durand de Laguiole et Intermarché de Bozouls.

Actuellement le club comprend 26 licenciés de 16 à 68 ans, et accepte même les débutants, de préférence le lundi.

Contact 06 80 35 91 90. volleyclubespalionbozouls.eklablog.fr/ Volley Ufolep 12, aloa2015.eklablog.com/ www.facebook.com/groups/1404747282908818/