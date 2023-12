Espalion. Les 200 joueurs de l’USE ont été habillés de neuf pour Noël

C’est un beau cadeau de Noël que les joueurs de l’USE ont reçu : des tenues sang et or et un survêtement noir. Il y avait foule samedi au centre Francis-Poulenc où les 200 joueurs de l’USE, des plus petits aux vétérans, ont reçu de nouvelles tenues, en présence d’Abderrahim Bouchentouf, adjoint aux sports. Romuald Cazes a rappelé que cette année 2023 a été riche en émotions et que 2024 sera explosive avec la fête des cent ans du club. Il a enfin souligné le gros travail effectué par les dirigeants pour trouver des fonds et fournir des équipements complets à moindre coût.

Les coprésidents Bernard Ayral et Valérie Lantuech ont remercié les sponsors et partenaires, dont la plupart soutiennent l’USE depuis plusieurs saisons, ainsi que Yoan et Birtille qui ont réalisé le nouveau logo du club avec un lion en vedette, sans oublier tous ceux qui œuvrent dans l’ombre et permettent au club de bien fonctionner. Enfin ils ont souhaité à tous de passer un bon Noël.

Les nouvelles tenues étaient ensuite remises aux différentes catégories d’âges accompagnées de leurs éducateurs, avant le pot amical qui a réuni tous les participants.