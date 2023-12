Saint-Amans-des-Cots. Téléthon de la Viadène

Dès le matin, les bénévoles se sont retrouvés de bonne heure pour livrer croissants et chocolatines dans tout le canton, puis l’après-midi a eu lieu le quine à la salle polyvalente de Saint-Amans-des-Côts. De nombreuses personnes étaient venues tenter leur chance pour gagner les nombreux et beaux lots, sans compter toutes les personnes qui avaient acheté des cartons joués à l’ordinateur. L’ensemble de ces actions ont permis de verser 5 543 € à l’Association Française contre la Myopathie. Bravo et merci à tous les bénévoles, à tous les participants et aux généreux donateurs. Cette somme, ajoutée aux dons nationaux, va permettre d’aider matériellement les malades et leur famille mais également de contribuer à guérir les malades, grâce à la recherche. Le prochain RDV est fixé le dimanche 28 janvier à Florentin pour une vente aux enchères et un bal.