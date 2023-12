Cassagnes-Bégonhès. À Toulouse, les écoliers de Sainte-Marie ont beaucoup appris sur l’agriculture régionale

Les élèves de l’école Sainte-Marie de Cassagnes se sont rendus au salon régional de l’agriculture à Toulouse. Ils ont visité la ferme pédagogique géante et sont partis à la rencontre des spécialistes du lapin pour découvrir les comportements sociaux de ces animaux, des éleveurs de chèvres leur ont expliqué la reproduction, l’alimentation et la traite de leurs animaux, ils ont aussi admiré les diverses races de vaches, de chevaux, d’ânes et autres animaux tout au long de la visite. Ils ont découvert des grandes cultures de la région et leurs utilisations à partir d’ateliers pédagogiques.

Le parcours des sens a proposé des ateliers interactifs où les élèves ont touché, goûté, senti différents produits issus des cultures régionales afin de mettre en lien la qualité des produits et les méthodes de production. Une journée riche en découvertes sur le patrimoine agricole de la région.