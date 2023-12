Villefranche-de-Rouergue. Des créations en cuir et des bijoux au chalet de Lupe

Sacs, ceintures, bijoux… On trouve de tout au chalet de "Lupe".

Pour tous les goûts et pour un prix modique (entre 10 et 40 € !). Et il y a même de ces pochettes-surprises à 2 € que l’on réserve aux invités du réveillon, délicatement déposées dans l’assiette ou sur le sapin !

Comme chaque année, Guadalupe Escudero s’est installée sur le marché de Noël pour présenter sa collection "maison" : "J’ai toujours fait des bijoux.

D’abord en cuir, car mon père m’a transmis sa passion de maroquinier, puis en macramé serti de pierres naturelles, ces derniers pouvant être réalisés à la commande."

Une offre fournie

Sur l’étal, les bracelets de cuir se déclinent aussi en version design avec fermeture métal ou en style viking plus massif, modèle très prisé lors des fêtes médiévales et les festivals de musique.

Également, des colliers et des bagues fantaisie qui viennent compléter la gamme maison.

Même choix du côté des sacs, réalisés de façon traditionnelle par l’experte ou mâtinés de tissage colombien. On n’échappe pas à ses origines : Lupe s’est installée à Villefranche, puis à Lanuéjouls ou elle a installé son atelier après un long séjour à Barcelone mais son accent chante bon la culture sud-américaine et sa bonhomie lui vaut un franc succès toute l’année sur les marchés de Villefranche, Villeneuve et Figeac.

Contact : 06 14 88 86 14 et www.manosymundos.etsy.com