Boussac. École du cirque et cirque a l’école

De mémoire d’homme, aucun grand cirque n’est venu déployer son chapiteau dans le village, mais la prestation des écoliers a récemment comblé cette lacune. Après la période Covid, c’est le retour des fêtes de fin d’année pour l’école Yves et Noëlle Duteil et le thème abordé à cette occasion était le cirque. Afin de conduire ce spectacle, il était fait appel à un animateur de circonstance en la personne de Valerian Laude du cirque de la Découverte (Decazeville). Face à un public énorme de parents et grands-parents, certes conquis, mais à convaincre tout de même, tous ces petits acteurs d’un soir n’ont pas ménagé leurs efforts et leurs talents pour régaler l’assistance. Après cinq séances d’entraînement et une répétition, le cheminement de cette soirée devait évoluer avec le parallèle d’un restaurant de cabaret et des numéros de cirque : nettoyage de la table, pose de la nappe, des couverts, tout cela avec autant de scènes de jonglage et d’équilibre. Ces artistes d’un soir n’ont pas ménagé leurs efforts pour enchanter le public qui, de son côté, ne fut pas avare d’applaudissements. Au-delà de cette démarche festive, ce fut aussi et surtout une expression physique et artistique qui a contribué à l’éveil des élèves. A la fin du spectacle, chacun a pu prolonger la soirée autour du pot de l’amitié et de la fouace, offerts par l’APE. Félicitations à l’équipe enseignante pour cette programmation et bonnes fêtes de fin d’année à tous.