Campuac. École : Josette Périe prend sa retraite

Les responsables de l’APE, de complot avec les enseignantes et le personnel ont réservé une soirée surprise à leur Atsem Josette Périe pour son départ à la retraite. Trente-six ans ont passé dans cette école qui était devenue un peu sa famille, s’improvisant amie, confidente, infirmière, auprès des enfants et des maîtresses.

Venaient ensuite la remise des cadeaux et les témoignages pleins d’émotion des institutrices, lui faisant promettre de rester disponible pour certaines activités de l’école. Josette très émue, a remercié l’assistance. Mais le plus beau cadeau fut le mini-spectacle des enfants préparé spécialement pour elle (chants, danses etc.).

Bien d’autres surprises attendaient Josette tout au long de la semaine. La soirée se terminait par un buffet.

Nous lui souhaitons une belle retraite afin de prendre soin d’elle et des siens.