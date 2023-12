Et si le couple contribuait à notre épanouissement professionnel ?

(ETX Daily Up) - Gérer son couple et sa carrière est loin d’être une chose aisée. Mais certains duos y arrivent mieux que d'autres, ce qui fait d’eux des couples "growgether". Le secret de leur réussite professionnelle et relationnelle ? L’entraide et la communication.

L’expression "growgether" est issue de la contraction des mots anglais "grow" (grandir) et "together" (ensemble). Elle désigne ces binômes amoureux dans lesquels les partenaires s'engagent activement dans leur développement personnel et professionnel de l’autre. Dans ce type de relation, l'accent est mis sur le développement durable et l'épanouissement mutuel plutôt que sur le simple fait d'être en couple. En d’autres termes, les couples "growgether" cherchent à décupler la force motrice de chacune des parties pour pouvoir relever, main dans la main, n’importe quel défi (familial, professionnel, sexuel, etc.) qui se présente à eux. Car le duo, s’il souhaite perdurer, doit s’assurer que chaque partenaire puisse s’épanouir individuellement. Il arrive que ça tangue à la maison quand l’une des deux moitiés se voit refuser une promotion, ou éprouve des difficultés à grimper les échelons de l’entreprise. À l’inverse, le couple peut être soumis à rude épreuve quand l’un des concubins est propulsé au sommet et qu’il délaisse son ou sa partenaire au profit de sa carrière.

Réussir côte à côte

Pour éviter ces écueils, les adeptes de la technique du "growgether" s'encouragent et se soutiennent mutuellement dans leurs efforts pour atteindre le succès professionnel. Ils s'engagent dans des activités qui peuvent les aider à se démarquer sur le marché du travail, comme l'apprentissage de nouvelles compétences et la pratique d’un sport ou d'un hobby. Ils se fixent également des objectifs communs et travaillent ensemble pour les atteindre. "Cette approche met l'accent sur la communication ouverte, le soutien mutuel, et la volonté d'apprendre et de s'adapter ensemble, créant ainsi une dynamique de relation où les deux partenaires grandissent et évoluent côte à côte", a déclaré, dans un communiqué, Emma Hathron, experte pour le site de rencontres Seeking.com, qui a conceptualisé les couples "growgether".

Cette gestion du couple présente des avantages non négligeables pour les deux partenaires qui ont l’impression de ne pas délaisser leur carrière au profit de leur vie intime. Dans ce sens, le phénomène du "growgether" s’inscrit dans la même mouvance que celle des "power couples", ces binômes professionnels et amoureux qui s’avancent d’un pas décidé vers le succès. Mais il insiste davantage sur l’épanouissement de chacune des parties plutôt que la réussite à tout prix. Pour cause, des chercheurs de l'université Washington de Saint-Louis (Missouri) sont arrivés à la conclusion, dans une étude parue en 2016 dans la revue Psychological Science, que le couple peut jouer un rôle déterminant dans le déroulé d’une carrière. Brittany Solomon et Joshua Jackson ont constaté que les actifs dont le ou la conjoint(e) est doté(e) d’une nature consciencieuse se sentent mieux dans leur vie professionnelle. Ils gagneraient même 4000 dollars supplémentaires par an comparé à leurs collègues dont la moitié se démarque par d’autres traits de personnalité.

Les universitaires expliquent ce phénomène par le fait que "les partenaires plus consciencieux accomplissent davantage de tâches ménagères, adoptent des comportements plus pragmatiques que leurs conjoints sont susceptibles d'imiter et favorisent une vie familiale plus satisfaisante". Ce qui permettrait à leur concubin(ne) de briller dans la sphère professionnelle. La preuve que le couple a le potentiel de faire ou de défaire des carrières.