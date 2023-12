Luc-la-Primaube. Lionel Durand et Anthony Dutron nouveaux coprésidents du club

Lors de l’assemblée générale de la Pétanque primauboise, conformément aux statuts le comité de direction était démissionnaire. Jean-Louis Costes et Gilles Enjalbert, après 25 ans de coprésidence ont souhaité prendre du recul. Le nouveau comité directeur a procédé à l’élection du nouveau bureau qui se compose de Lionel Durand et Anthony Dutron coprésidents, Patricia Garrigou trésorière, Francis Arnal trésorier adjoint, Camille Jean secrétaire, Magali Rouquié secrétaire adjointe, Didier Blanc, Jean-Louis Costes, Gilles Enjalbert, Aurélie Vayssette, Jean-Yves Cabec, Patrick Bories, Patrick Verhnes, Alexandre Nault et Jacky Intrand membres. Malgré une augmentation du Comité régional de 1,50 €, le tarif de la licence reste inchangé pour la saison 2024 : seniors 50 € et jeunes 15 €.