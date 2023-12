Nombre d’Aveyronnais ont encore en tête cette ambiance qui régnait dans le haras pour le premier F’estivada, où pendant trois soirées, Rodez s’est hissée au rang des grands festivals de l’été, avec notamment Claudio Capeo, Christophe Mae et, en guise de final en apothéose, Soprano. Au total 30 000 festivaliers et, forcément, un goût de revenez-y.

On poursuit notre rétrospective de l'année 2023 avec un retour sur les événements culturels qui ont marqué 2024.

30 000 festivaliers

S’il n’y avait pas la manière, avec l’enterrement sans concertation de l’Estivada, ce premier F’estivada aurait pu être tout simplement parfait. Un cadre génial, qui a permis trois soirs durant à près de 30 000 festivaliers de se régaler, une programmation hors normes pour Rodez avec douze artistes en haut de l’affiche, des soirées sans fausses notes tant sur le plan de l’organisation que de la sécurité… Et tout cela en plein centre-ville. Autant dire que Rodez a vécu trois soirées exceptionnelles.

Le 22 juillet avec Malo, Sanseverino, Hyphen Hyphen, Christophe Maé ; le 23 juillet avec Kalika, Pierre de Maere, Jeanne Aded, Claudio Capéo ; le 24 juillet avec Lombre, Aloïse Sauvage, Soprano, Julien Granel (Dj set).

Grande année pour Lombre aussi

Une dernière soirée qui a vu l’artiste ruthénois Lombre, qui a passé une année exceptionnelle avec une première partie de Bigflo et Oli au zénith de Toulouse, une première partie d’Orelsan à Thonon-les-Bains et une soirée partagée à Rodez avec notamment Soprano… Que du bonheur en somme pour le rappeur ruthénois venu à la rencontre des lecteurs de Centre Presse en fin d’année avant un concert à la chapelle Saint-Jo qui a véritablement enchanté le public.

Cette première édition de F’estivada a peine terminée, les regards étaient déjà tournés vers la prochaine, dont les dates et la programmation ont été dévoilées il y a quelques jours, le 6 décembre. Slimane, MPokora et Mika seront les têtes d’affiche de la saison 2 du Festivada, qui aura lieu du 11 au 13 juillet. Objectif pour la municipalité : attirer 15 000 festivaliers lors de chacun des trois soirs.

À ces trois artistes il faut ajouter Charlotte Fever et Mentissa le 11 juillet avec MPokora ; Soa, Alice et Moi, Loïc Nottet le 12 juillet avec Slimane ; Laurine Junot, Martin Luminet et Hervé, le 13 juillet avec Mika. Dans le lot, il en manque un pour la première soirée.

" Une surprise de taille" selon le maire Christian Teyssèdre. À suivre donc !