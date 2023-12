Estaing. De bons moments entre spectacle et visite du père Noël à l’école

Un jour avant la sortie des classes, avait lieu le traditionnel goûter de fin d’année de l’école. Enfin, pas tout à fait traditionnel puisque, pour la première fois depuis plus de vingt ans, le rendez-vous donné aux parents, familles et amis n’était pas à l’école mais à la salle des fêtes qui avait, pour l’occasion, été superbement décorée par les parents.

En effet, l’association des parents d’élèves a proposé d’offrir un spectacle aux 22 élèves de la classe. Petits et grands ont donc profité de la lumineuse et musicale magie poétique d’un conte incarné par la compagnie "Les Silences des mots". Les élèves ont vraiment beaucoup aimé, les adultes également. Les enfants ont ensuite chanté le répertoire de Noël avec des chants en français, mais également en anglais et en allemand. Ils y ont mis tellement de cœur que le père Noël est arrivé avec un chariot rempli de présents : toute une collection de bandes dessinées d’histoire, des livres documentaires, des jeux de cour de récréation, de motricité et de société, des posters documentaires… et une entrée pour chaque enfant dans un parc animalier.

Après la séance photo avec le père Noël, un délicieux et festif goûter de Noël était partagé dans une ambiance familiale.