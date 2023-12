Argences en Aubrac. Fin d’année en fête pour les Gentianes

Et voilà, la saison 2023 du club des Gentianes en Aubrac se termine, avec de l’émotion et des rires, avec le spectacle proposé par Ruban Bleu à l’Athyrium d’Onet-le-Château.

La chanteuse Lilla en première partie, qui propose un répertoire tantôt dansant, tantôt humoristique, a enflammé une salle conquise grâce à sa voix aux accents de la grande Édith Piaf ou encore de Lynda Lemay.

Des textes personnels ont apporté un touchant moment de nostalgie, vite bousculé en deuxième partie, par un "Paulo", qui a fait s’esclaffer la salle, avec ses sketches qui analysent l’actualité avec humour et pertinence.

Et comme tout se termine en chansons, les "gentianeurs" se sont retrouvés à Laguiole, au Best Western, autour d’un repas de fête, propice aux discussions, sourires et chansons d’André, de Michel, Marie-Jeanne, Paulette et Janine.

Janine, la présidente, a donné des nouvelles de l’ami François Boissonnade et fait circuler une carte qui lui sera remise à l’occasion de son anniversaire, avec les mots d’affection de tous les convives.

Le temps de passer le Nouvel an et il faudra se retrouver le 4 janvier 2024, à la salle des fêtes de Lacalm, en assemblée générale, autour de la galette, ouverte à tous les adhérents d’Argences-en-Aubrac et des environs.