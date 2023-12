Golinhac. La magie de Noël !

Le Foyer rural et la municipalité ont offert tout récemment un après-midi récréatif, en attendant Noël. Tout d’abord, c’est un spectacle de magie qui a bluffé petits et grands. Sylverchris, le magicien, a enchaîné les tours de passe-passe accompagnés de colombes. Elles sont apparues successivement d’un chapeau, d’un foulard, d’un journal, d’un verre, d’un tableau… Tous ces tours d’illusion ont surpris l’assemblée attentive avec des "Ah !", des "waouh !" et de vifs applaudissements. En seconde partie, le magicien a fait intervenir des enfants et une maman sur la scène pour continuer son spectacle fascinant. Puis c’est son acolyte Mika qui est venu dans la salle pour sculpter des ballons selon les désirs des enfants. Un moment enchanteur qui a été apprécié de tous pour cette intervention de grande qualité. Un goûter était offert à la fin de la représentation par la municipalité, un moment convivial et chaleureux !