Phénomènes climatiques extrêmes : Quels pays ont été les plus touchés en 2023 ?

(ETX Daily Up) - En cette fin d'année, l'organisation caritative anglaise Christian Aid revient sur vingt catastrophes climatiques survenues en 2023. Son étude évalue le coût par an et par habitant de vingt phénomènes extrêmes exacerbés par le dérèglement climatique, qui ont frappé quatorze pays dans le monde.

Année la plus chaude de toute l'histoire selon l'Observatoire européen Copernicus, 2023 aura été le théâtre de phénomènes climatiques extrêmes, (tempêtes, cyclones, mégafeux, inondations, etc.), amplifiés par le réchauffement planétaire. En août, l'État d'Hawaï (États-Unis) s'est retrouvé sous le coup de mégafeux sans précédent qui ont causé une centaine de décès, notamment à Maui, deuxième plus grande île de l'archipel d'Hawaï. Ces incendies sont considérés comme les plus meurtriers aux États-Unis depuis l'incendie de Cloquet en 1918. Selon l'étude de Christian Aid, il s'agit également de la catastrophe climatique en 2023 dont le coût s'avère le plus élevé : plus de 4.000 dollars par an et par habitant.

Guam est le deuxième nom à figurer sur la liste. En mai, ce territoire insulaire américain de Micronésie a été gravement touché par le typhon Mawar, (à l'instar du Japon et des Philippines) qui a frappé l'île avec des vents soutenus d'environ 225 km/h. Cette tempête est la plus forte à avoir frappé l'île en l'espace de plus de deux décennies. D'après le rapport de Christian Aid, le coût de cette catastrophe s'élève à près de 1.500 dollars par habitant, soit presque quatre fois moins qu'Hawaï.

Les autres pays en tête de liste sont pour la plupart insulaires et situés en Océanie, à l'instar de Vanuatu, frappé par le cyclone Lola en octobre (947 dollars par habitant) ou de la Nouvelle-Zélande, sujette à des tempêtes et des inondations. Mais, "même les grands pays très peuplés comme les États-Unis, la Chine, le Mexique, l'Espagne et l'Italie sont concernés et ont tous connu des catastrophes qui ont coûté des dizaines de dollars par habitant", note l'étude.

L'organisme caritatif parle même de "loterie mondiale des codes postaux au détriment des pauvres", en pointant les difficultés des pays pauvres qui sont aussi les plus touchés par ces phénomènes climatiques, tout en sommant les dirigeants mondiaux de s'engager.

Voici le classement complet des 20 plus grandes catastrophes climatiques en 2023 selon leur coût par an et par habitant, selon Christian Aid :

1- Hawaï, États-Unis, incendie de forêt (4 161 dollars)

2- Guam, tempête (1455 dollars)

3- Vanuatu, tempête (947 dollars)

4- Nouvelle-Zélande, tempête (468 dollars)

5- Nouvelle-Zélande, inondations (371 dollars)

6- Italie, inondations (164 dollars)

7- Libye, inondations (105 dollars)

8- Pérou, inondations (66 dollars)

9- Espagne, sécheresse (50 dollars)

10- Myanmar, tempête (41 dollars)

11- Chili, inondations (39 dollars)

12- Haïti, inondations (36 dollars)

13- Mexique, tempête (35 dollars)

14- Chili, incendie de forêt (30 dollars)

15- États-Unis, tempête (25 dollars)

16- Chine, inondations (23 dollars)

17- Pérou, tempête (20 dollars)

18- Malawi, tempête (17 dollars)

19- États-Unis, tempête (16 dollars)

20- Pérou, inondations (9 dollars)