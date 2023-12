Soupçons de bizutage dans un hôtel 5 étoiles à Biarritz : le chef Aurélien Largeau "dément formellement" avoir participé

L'ancien chef étoilé est accusé d'avoir pris part à un bizutage où un commis de cuisine a été mis à nu avec pomme dans la bouche et une carotte dans les fesses.

Une enquête a été ouverte pour agression sexuelle et violences par le parquet de Bayonne après les révélations d'un bizutage humiliant sur un commis de cuisine dans un prestigieux hôtel 5 étoiles de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Les faits seraient survenus le 2 décembre lorsque la victime aurait été mise à nu avec une pomme dans la bouche et une carotte dans les fesses devant le reste de la brigade et le chef étoilé Aurélien Largeau, à l'Hôtel du Palais, selon nos confrères de Sud-Ouest.

Des images des faits auraient été prises et partagées sur les réseaux sociaux, avant d'être effacées. Le chef étoilé s'est exprimé pour la première fois ce vendredi 29 décembre 2023 auprès de France Bleu Pays basque. "Je tiens à démentir formellement les allégations portées à mon encontre, par plusieurs médias, et à affirmer que les faits rapportés ne reflètent en rien la réalité", a-t-il déclaré.

Il estime que les faits reprochés sont "une atteinte" à son honneur et condamne "évidemment toute forme de maltraitance, bizutage ou humiliation au sein des brigades et plus largement". Aurélien Largeau dit que "jamais je ne m'associerai à de tels comportements".

L'Hôtel du Palais dit avoir eu vent d'un "incident préoccupant"

On ignore encore la raison pour laquelle Aurélien Largeau a été écarté de l'Hôtel du Palais, où il était arrivé en 2020 pour diriger la cuisine gastronomique. Mais l'établissement a dit à Sud-Ouest avoir été "informé de l'incident préoccupant qui a eu lieu dans les locaux de l'hôtel et d'images ayant circulé".

L'Hôtel du Palais justifiait également : "cet incident ne reflète pas les valeurs que nous défendons, une investigation a été menée et les décisions adéquates ont été prises. La sécurité, la santé et le bien-être de nos collègues, de nos clients et de nos partenaires sont nos priorités absolues".

Aurélien Largeau a annoncé qu'il organisait actuellement sa défense avec ses avocats pour "faire cesser la diffamation dont je suis victime".