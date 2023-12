Saint-Amans-des-Cots. Un tournoi de futsal bien suivi

Tout récemment, un tournoi de futsal était organisé par Animations sportives en Viadène.

Le futsal se pratique en intérieur, et les matchs ont une durée bien plus courte (8 à 12 minutes environ) qu’un match de football classique.

Les équipes sont formées d’un gardien et de quatre joueurs de champ. Dès l’après-midi, ce sont les plus jeunes qui se sont défiés. Quatre équipes de quatre joueurs et joueuses se sont rencontrées dans la bonne ambiance, et tous les participants du jour ont été récompensés.

Puis est venu le tour des ados/adultes, où neuf équipes étaient présentes pour passer une belle soirée footballistique.

Tout au long de la journée, les joueuses, joueurs et supporters ont pu se restaurer et se rafraîchir grâce à la buvette installée par le club de l’Usav.