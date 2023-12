"Une petite blague entre amis" : le commis de cuisine nie avoir été bizuté à l'Hôtel du Palais de Biarritz

Le commis de cuisine désigné comme la victime du bizutage dans un hôtel de luxe à Biarritz sort du silence et nie tous les faits.

Après l'ancien chef étoilé de l'Hôtel du Palais, c'est au tour du commis de cuisine de s'exprimer sur France Bleu Pays basque. Ce dernier est soupçonné d'avoir été la victime d'un bizutage abusif au sein de l'hôtel 5 étoiles de Biarritz. Il se serait retrouvé nu avec une pomme dans la bouche et une carotte dans les fesses devant le reste de la brigade.

D'après le témoignage du jeune demi-chef, qui était en charge des sauces et des garnitures à l'Hôtel du Palais, il s'agissait "d'une petite blague entre amis". Il dément tout ce qui a été raconté : "les seuls appels que j'ai, sont ceux de mon ancien chef, Aurélien Largeau, qui me demande comment je suis en train de vivre tout ça. On parle de moi avec une carotte dans le cul mais c'est faux".

Le jeune homme ne travaille plus à l'Hôtel du Palais et assure que c'est "un choix professionnel". "J'ai décidé de partir pour un cursus carriériste, parce que ça fait deux ans que je travaille pour Aurélien Largeau et qu'il est temps que je découvre une nouvelle cuisine pour devenir meilleur. Partir de l'équipe est le pire choix que j'ai dû faire dans ma vie parce que ça a été le chef le plus exceptionnel que j'ai pu avoir dans ma carrière".

Mais les retombées médiatiques de ces soupçons de bizutage le suivent jusque dans son nouvel établissement à Paris, dans lequel il travaille maintenant et où il explique être jugé et être harcelé sur les réseaux sociaux.

Des vidéos et images du bizutage existent-elles ?

Le témoignage du jeune commis jette un froid sur l'emballement médiatique autour de l'Hôtel du Palais de Biarritz. Depuis les révélations de Sud-Ouest, le parquet de Biarritz a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour agression sexuelle et violences. Plusieurs personnes sont auditionnées ce vendredi 29 décembre 2023.

Mais aucune plainte n'a été déposée. Plus tôt dans la matinée, l'ancien chef étoilé de l'hôtel de luxe, Aurélien Largeau, qui est parti de l'établissement le 19 décembre, a aussi "formellement" démenti les faits. "Je condamne évidemment toute forme de maltraitance, bizutage ou humiliation au sein des brigades et plus largement". Aurélien Largeau déclare à France Bleu que "jamais je ne m'associerai à de tels comportements".

Difficile d'y voir clair à présent. L'Hôtel du Palais avait certifié à Sud-Ouest qu'il avait eu vent de "l'incident préoccupant" en désignant le potentiel bizutage humiliant, et avait déclaré avoir pris "les décisions adéquates". Mais l'ancien commis de cuisine prétend désormais qu'il n'y aurait jamais eu de vidéo ni de photo des faits.