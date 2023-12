2023 en Aveyron : Élisabeth Borne face aux lecteurs de Centre Presse Aveyron

Le Première ministre est venue à Rodez en pleine tourmente autour de la réforme des retraites pour expliquer à nos lecteurs la politique du gouvernement.



Elle est arrivée dans l’Aveyron en pleine tempête. C’était le vendredi 7 avril. Les manifestations contre la réforme des retraites s’accumulaient et la presse, la veille, s’était fait l’écho d’une certaine dissonance avec le président de la République.

A son arrivée à Salles-Curan, à 9h30, les questions étaient donc toutes trouvées : Élisabeth Borne avait-elle encore la confiance du Président, le couple gouvernemental allait-il céder ? "Le président de la République fixe le cap, je travaille sur la feuille de route qu’il m’a donnée, c’est-à-dire bâtir un programme de gouvernement", a-t-elle d’emblée coupé court à toutes polémiques. Et afin de passer une journée loin du tumulte parisien dans le département.

Ce fut le cas, malgré un comité d’accueil qu’elle n’a pas franchement apprécié lors de sa visite à l’hôpital de Rodez en fin de matinée, sa journée étant axée sur la santé. Elle s’est conclue par un échange dans les locaux de notre titre, Centre Presse, avec plusieurs lecteurs du groupe Dépêche du Midi.

Poids des charges pour l’entrepreneuriat, inflation et flambée des prix mettant à mal les porte-monnaies et le monde agricole, inquiétude grandissante des étudiants face à la précarité, blues des communes rurales souvent trop éloignées et abandonnées par Paris furent autant de sujets évoqués face à la Première ministre.