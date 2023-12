DIRECT. Emmanuel Macron : suivez les vœux du président de la République aux Français à 20 h

Ce dimanche 31 décembre 2023, à 20 h, Emmanuel Macron adresse ses vœux annuels aux Français et aux Françaises.

Emmanuel Macron, comme le veut la tradition, s’adresse à la Nation, ce 31 décembre à 20 h depuis l’Élysée, pour ses vœux de nouvelle année.

"Fixer un nouveau cap" après une année de réformes

Cette intervention doit permettre, fait savoir son entourage, de "fixer un nouveau cap", après une année 2023 mouvementée et marquée par les difficultés de sa majorité à réformer le pays. En particulier sur les retraites et l’immigration, deux séquences sur lesquelles le chef de l’État ne devrait pas revenir.

Fin de vie, IVG pour 2024, plein-emploi

Emmanuel Macron devrait placer son propos sous le signe "de l’unité" et évoquer les chantiers qu’il prévoit de lancer en 2024, notamment le projet de loi sur la fin de vie, l’inscription de l’IVG dans la constitution ou encore une réforme économique qui doit permettre d’atteindre le plein-emploi en 2027.

Les JO, pour l'unité

Insister sur les rendez-vous qui rassemblent comme les JO, les commémorations du Débarquement ou la réouverture de Notre-Dame : Emmanuel Macron va adresser dimanche soir un message "d'unité" dans ses traditionnels vœux aux Français, espérant tourner la page d'une année mouvementée et amorcer la relance d'un quinquennat à la peine.

Vers un remaniement gouvernemental ?

Avec en toile de fond une inconnue de taille : le remaniement gouvernemental, qui apparaît de plus en plus incontournable, interviendra-t-il dès le début de l'année - ou plus tard - et avec quel titulaire à Matignon ?

Il devrait en effet réserver ses annonces au prochain "rendez-vous avec la Nation" qu'il a annoncé pour janvier, un exercice sur lequel il reste pour l'heure très mystérieux.

Sur le plan international : Ukraine-Russie, Israël-Hamas

Sans oublier l'international avec la guerre en Ukraine et au Proche-Orient où ses appels à "un cessez-le-feu durable" entre Israël et le Hamas restent lettre morte. Pendant son allocution, Emmanuel Macron devrait tenter d'insuffler un peu plus d'optimisme et de consensus.