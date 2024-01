À la Baleine à Onet-le-Château, une journée citoyenne pour soutenir l'engagement des jeunes

Cette journée intitulée "Oz, le pouvoir d'agir !", est prévue le 12 janvier dans l'enceinte castonétoise.

Encourager les jeunes à s'engager. C'est le but de cette journée intitulée "Oz, le pouvoir d'agir !", prévue le 12 janvier à la Baleine à Onet-le-Château. Un moment prévu à l'occasion de la quinzaine du service civique organisée par la Région Occitanie. Une journée ayant pour but de mettre à l'honneur ce dispositif de l'Etat entré en vigueur en 2010.

Pour cela, l'événement se divise en deux temps. "D'abord, des moments sur inscription, réservés aux tuteurs et volontaires du service civique, pour qu'ils puissent échanger autour de leurs pratiques, présente Simon Ramat, référent engagement au service départemental de la jeunesse et du sport (SDJES), et membre du collège d'organisateurs. Ensuite, à partir de 17 h, un forum sera ouvert au public."

L'occasion d'ouvrir le champ des possibles, et de mettre en valeur l'engagement au sens large. Pour cela, seront présents des associations et des corps de métiers différents, tels que les pompiers ou la Croix rouge. Et puis dans la foulée, un spectacle humoristique de stand-up sera proposé par François Mallet, intitulé "Heureux soient les fêlés".

Un événement gratuit, comme l'ensemble de cette journée, histoire de donner envie au plus de jeunes d'investir les lieux, et de se joindre à la fête !