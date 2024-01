Onet-le-Château. À La Baleine, on va "changer l’eau des fleurs" pour le premier spectacle 2024

"Changer l’eau des fleurs" conte l’histoire intense d’une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur, et nous y fera croire aussi, mercredi 24 janvier à 20 h 30, sur la scène de La Baleine, pour une soirée théâtre exceptionnelle et tout public !

"Changer l’eau des fleurs" est le deuxième roman de la photographe, scénariste et auteure Valérie Perrin. Il a séduit plus d’un million de lecteurs et a reçu de nombreux prix, dont celui de la Maison de la Presse, le Prix Jules-Renard et le Prix des lecteurs du Livre de Poche. Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian s’emparent du roman, pour nous offrir une histoire rayonnante de poésie et d’humanité, un hymne au merveilleux des choses simples.

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués, qui viennent se réchauffer dans sa loge, où rires et larmes se mélangent au café qu’elle offre. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés et certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent lumineuses… Renseignements et réservations : 05 65 77 68 00

ou reservation@la-baleine.eu.