Espalion. Centre-bourg : les divergences de l’opposition

L’opposition municipale s’interroge notamment sur le coût, non dévoilé à ce jour, le stationnement et toujours le monument aux morts.

La dernière réunion du conseil municipal dit "privé" sur la présentation du projet de centre-bourg n’a guère rassuré ni éclairé l’opposition. Celle-ci, par la voix de Guillaume Septfonds, a relevé divers points à remédier dont le stationnement avec la perte "d’une vingtaine de places". Concernant le parvis, l’opposition sous l’étiquette Territoire d’avenir estime qu’il y a "trop de pavage, pas suffisamment de végétaux, avec une hauteur entre 1,50 m et 1,20 m, les cafés-restaurants auront vu sur le mur du parvis". Autre point central qui interroge, le coût du projet tout simplement. Ce qui fait dire à l’élu de l’opposition : "On prend le problème à l’envers." Et d’enfoncer le clou sur l’absence de concertation, à l’instar du déménagement du monument aux morts qui reste "le point de blocage". "Il faut faire ce projet avec les Espalionnais pour fixer une ligne directrice. C’est un projet qui engage Espalion pour les 40-50 ans."

Autant de points soulevés qu’Éric Picard, maire, dément, évidemment. "Le stationnement a été une préoccupation principale. Il n’y a pas de perte de places entre la supérette et le pont neuf. La question se pose avenue de la Gare mais cela ne dépend pas de nous. Une réglementation impose au 1er janvier 2026 l’interdiction de places à moins de 5 mètres." Nul doute que l’opposition vérifiera sur ladite loi… Quant au montant, le maire rappelle "qu’on peut investir entre 2 et 3 M€ par an, alors il faut faire des choix". Des choix qui seront débattus en avril prochain lors du débat d’orientation budgétaire. Et pour calmer les tensions qui pourraient naître, Éric Picard annonce "que les impôts n’augmenteront pas en 2024 et 2025, ce qui est le cas depuis 2014".

Une bonne nouvelle que le maire rappellera lors de ses vœux fixés le 15 janvier. Ce qui n’empêche pas l’opposition de rappeler "l’endettement d’Espalion dont l’annuité, ce que doit rembourser chaque habitant par an, s’élève à 169 € par habitant quand cette moyenne est de 90 € par habitant dans les autres communes".

La population peut se faire sa propre opinion avec l’exposition visible jusqu’au 31 janvier dans le hall de la mairie.