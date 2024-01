Espalion. Les lauréats ont été récompensés

Organisé dans le cadre des festivités de Noël, le concours de décoration de Noël pour les maisons, jardins, fenêtres et balcons, et celui de la plus belle vitrine des commerçants ont permis de belles réalisations qui ont contribué à rendre la cité plus attractive durant les fêtes de fin d’année. Deux animations qui connu leur épilogue à l’Hôtel de ville, avec la remise des récompenses (photo), en présence des représentants de la municipalité et de l’association des commerçants "Vivons Espalion". C’est la bijouterie Benoît qui a présenté la plus belle vitrine que l’on peut encore admirer.