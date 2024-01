Trémouilles. Trois séances de cinéma pour toutes les générations

Un super cadeau de fin d’année inter-génération s’est invité à la salle des fêtes. Trois projections cinématographiques qui ont ravi joyeusement tous les spectateurs avec "L’incroyable Noël de Shaun le mouton", "Elémentaire" et "Complètement cramé".

Bien installés, les enfants ont suivi le personnage dans des situations improbables, avec des rebondissements et beaucoup d’amusement ; les jeunes se sont immergés dans le monde d’une grande ville où se côtoient, sans se mélanger semble-t-il, plusieurs communautés qui correspondent chacune aux quatre éléments : eau, feu, air et terre. puis il y a l’héroïne Flam qui rencontre Flack. Quant aux adultes, en soirée, c’est devant un joli conte dont l’histoire simple, humaine, touchante a apporté une touche de fraîcheur et d’humanité. De romanesques souvenirs pour tous, grâce à l’entente des partenaires qu’étaient la municipalité, le syndicat mixte du Lévezou et Mondes et Multitudes cinéma itinérant.