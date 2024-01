Olemps. Un hilarant spectacle de fin d’année pour les anciens de la commune

Pour terminer l’année d’agréable façon, le club des Alertes a invité les retraités de la commune à assister à une représentation de "one man show", Bienvenue aux pissenlits, assurée par le comédien aveyronnais originaire de Decazeville Jean-Jacques Sanchez.

La vie serait-elle belle en Ehpad ? C’est ce que Jacques-Jean a démontré au public présent à la 777 avec beaucoup de brio, d’humour et de jovialité.

Les 180 personnes présentes ce jeudi-là n’ont pas regretté leur après-midi. Que de rires, d’émotions partagées et d’applaudissements répétés !

La soirée s’est prolongée par la traditionnelle bûche de Noël pour les 84 adhérents du club présents. Moments très conviviaux partagés en toute amitié. À signaler que l’urne, placée à l’entrée de la salle, a permis de récolter 55 € au profit du Téléthon.

En ce début d’année il est encore possible d’adhérer au club des Alertes pour briser la solitude, aller au-devant des autres, trouver respect, amitiés et valeurs et, pourquoi pas, s’investir dans le bénévolat.

De nombreuses activités sont proposées : belote, rami, scrabble, dames, pétanque, molky, marche, gymnastique et chorale. Des sorties mensuelles, des repas sur place ou à l’extérieur, des rencontres interclubs sont également programmées.

Alors, pourquoi attendre, les années passent si vite ! Les Alertes vous donnent rendez-vous le jeudi dès 13 h 30 à la salle des Quatre vents.

Contacts : 06 64 85 17 28, 06 70 18 19 63 et 06 31 94 39 21.