A Rodez et Villefranche-de-Rouergue, on va regarder dans les greniers : une maison de vente aux enchères vient expertiser des objets

La maison de ventes aux enchères Rossini, basée à Paris dans le quartier Druot, sera présente à Rodez le 9 janvier et à Villefranche-de-Rouergue le lendemain.

Cela pourrait presque faire penser à la célèbre émission "Affaire conclue" de Sophie Davant sur France 2... La maison de ventes aux enchères Rossini, installée à Paris, viendra proposer aux habitants aveyronnais des journées d'expertises et d'estimations gratuites d'objets d'art et de collection la semaine prochaine. Si les lieux des rencontres n'ont pas encore été précisés, elles se dérouleront le 9 janvier à Rodez et le lendemain à Villefranche-de-Rouergue.

Tableaux anciens ou modernes, sculptures, bijoux et pièces d'or de collection, art asiatique, timbres, grands vins, jouets anciens... tout objet ayant un intérêt de collection pourra faire l'objet d'une estimation. À noter néanmoins que la maison de ventes précise qu'elle souhaite convenir d'un rendez-vous avec les vendeurs avant sa présence sur le territoire. Et à l'issue du rendez-vous "chacun est libre de conserver ses biens en famille ou de nous les confier si elles souhaitent les vendre", précise-t-elle encore. Dans ce dernier cas, un contrat de mandat de vente avec un prix minimum de départ appelé aussi " prix de réserve" sera établi avant d'être mis aux enchères dans une salle du quartier Druot. Une commission de 22,8% est alors retenue par la maison de ventes.

"Nous réalisons ce type de journée depuis quatre ans maintenant partout en France. Partout les gens apprécient que des commissaires-priseurs se rendent accessibles. À chaque fois, des personnes aux profils très variés viennent nous voir : des curieux, des personnes ayant besoin de fonds, des personnes qui ont reçu des héritages et ne savent pas comment vendre le contenu d'une maison, des collectionneurs avertis et des personnes néophytes à qui nous annonçons parfois de très bonnes nouvelles... Mais malheureusement nous ne faisons pas que des heureux, il nous arrive parfois de déceler des copies ou de démolir des mythes familiaux et de rétablir des vérités parfois très éloignées de la réalité du marché", prévient encore la maison Rossini. Pour qui les voyages en région ont parfois apporté de belles surprises : ce fut le cas récemment avec un tableau de Jean-Léon Gérôme découvert à Vesoul et vendu à 61 000€ ou encore trois petites pièces découvertes à Marcq-en-Baroeul et revendues... 130 000€.