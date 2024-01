Argences en Aubrac. L’école de te Geneviève sur Argence en classe flexible

Depuis la rentrée de septembre 2020, les enseignantes de l’école de Ste Geneviève sur Argence, commune d’Argences en Aubrac, ont décidé de réfléchir au bien-être de leurs élèves tout en veillant au bon fonctionnement pédagogique de leur classe.

En concertation, l’équipe pédagogique a décidé de mettre en place un dispositif "classe flexible". Les élèves sont placés au centre du dispositif pédagogique. Ils sont libres de choisir leur espace de travail dans la classe, leurs modalités, leur position de travail. L’objectif est de leur donner le choix du type d’espace qui leur convient le mieux et les aident à bouger, à communiquer, travailler en collaboration … Ce type de dispositif améliore principalement l’autonomie, la prise d’initiative et la responsabilité. Ainsi, l’élève est un apprenant actif. Cette pédagogie favorise la confiance en soi chez l’élève. Sur certains temps de travail, l’enseignant est un facilitateur d’apprentissage. Il met à disposition un emploi du temps modulable dans lequel les élèves choisissent les activités qu’ils souhaitent réaliser selon un plan de travail, des parcours individualisés.

La création des classes flexibles sur l’école de Sainte Geneviève a d’abord consisté à un aménagement de l’espace d’apprentissage. L’école s’est donc dotée, grâce au soutien de la commune et de l’Association des Parents d’Elèves, d’assises stimulantes (tabourets culbutos, poufs, coussins d’assise, élastiques) mais aussi d’assises calmantes (poufs, coussins). L’équipe pédagogique a souhaité aller plus loin dans la mise en place du dispositif en investissant dans du nouveau mobilier adapté et modulable : nouvelles assises, tables, rangements, petits objets…

Afin de continuer à développer son projet, l’équipe enseignante a effectué des demandes de financements. Elle a obtenu un financement de 26 000 € dans le cadre du Fond d’Innovation Pédagogique, de la part de l’Education Nationale.

Mme Lajus, Directrice Académique des Services de l’Education Nationale en Aveyron, est venue visiter l’école et découvrir le principe de la classe flexible le vendredi 8 décembre.

Un projet innovant qui se développe et se consolide au fil des années…