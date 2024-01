Saint-Amans-des-Cots. Une journée particulière à l’école

Dans une journée empreinte de féerie, l’école a accueilli le père Noël. Les enfants étaient ravis de découvrir qu’il avait apporté des livres pour chacun d’eux, offrant ainsi une porte vers des mondes imaginaires et des aventures captivantes.

Le père Noël a également offert des jeux pour les classes comme chaque année, permettant d’enrichir la collection existante pour continuer à apprendre dans une dimension ludique. Un goûter a été offert pour finaliser cette belle journée. Un merci à l’APE qui, une fois de plus, a démontré son engagement envers le bien-être et l’épanouissement des enfants et au père Noël dont la visite a illuminé leurs yeux.

Cette journée a rappelé à tous que la magie de Noël réside dans le partage, la générosité et la joie de vivre ensemble.