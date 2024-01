Olemps. BCO:un point de mi-saison sur les équipes

Les vacances de Noël sont une période propice pour faire le bilan du début de saison pour les équipes.Pour l’équipe fanion féminine, cette première moitié de saison ne s’est pas passée exactement comme espéré.Avec seulement deux victoires, les filles de Ian ne pointent qu’à la 10e place et devront cravacher pour obtenir leur maintien à ce niveau.Pour l’équipe régionale masculine, sous la houlette de leur nouveau coach Anthony Cazals, le début de saison a été poussif avec deux défaites.Mais les garçons ont su réagir et font un bonne deuxième partie allant même battre les premiers, invaincus à domicile.Ils pointent à la deuxième place et peuvent toujours prétendre à des plays off.Pour l’équipe réserve masculine de Guillaume, elle fait une bonne première partie de saison en pré-région en se situant dans la première partie de tableau.L’équipe est un mélange entre anciens et jeunes du club qui ont su parfaitement s’intégrer ce qui permet à tout le monde de prendre du plaisir tout en jouant un niveau compétitif.Pour l’équipe réserve féminine, elle a réussi à recruter plusieurs joueuses ainsi qu’un nouveau coach, Xavier.Ce qui lui permet de compter 5 victoires et de se placer à la 5éme place du championnat.Jeunes :cette saison, le club a composé 3 équipes jeunes.Pour l’équipe U13F coachée par le duo Valentin/Corentin, l’équipe est en entente avec le club de La Primaube.Leur bilan est de 3 victoires pour 4 matches. Cette équipe permet d’intégrer plusieurs joueuses de l’EAB.Ce qui n’influe pas sur la bonne ambiance du groupe.L’école de basket, en entente avec le club de Druelle, est pris en charge par Audrey, joueuse de l’EAB en NF3 et coach des U18F de l’EAB.Elle dirige les séances d’entrainement et parfois aussi les matches des U11.En U11F, l’équipe est composée de joueuses qui ont toutes quelques années de basket.Elle est invaincue dans cette première moitié de saison.Pour les U11G, l’équipe est composé de plusieurs joueurs débutants.Si à la mi-saison, elle n’enregistre aucune victoire en championnat, elle continue de progresser et de prendre du plaisir.