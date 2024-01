Thérondels. Le quine du foot a fait de nombreux gagnants

Le club de football vallée du Siniq a organisé son quine récemment. Les amateurs de loto étaient venus très nombreux pour tenter leur chance, le plaisir de jouer mais aussi apporter leur soutien au club, le quine étant un moyen de renflouer les finances des associations.

Comme de coutume, c’est dans une bonne ambiance que s’est déroulée la soirée, les quineurs étant attentifs aux numéros énoncés par Stéphane. Si certains n’ont rien gagné, d’autres ont eu beaucoup plus de chance. Le "quine debout", toujours aussi épique a permis à Michel Bernier de remporter un vol en montgolfière pour deux personnes et à M. Lacoste un "Thérondels". Pour terminer la soirée, le super quine doté de très beaux lots a tenu en haleine les participants et au final, c’est Marilyne Champagnac qui a remporté le lot de bons d’achat d’une valeur de 750 € dans les commerces de la région.