Argences en Aubrac. Un échange constructif entre les équipes communautaires et les secrétaires de mairie

Une journée d’échanges entre les équipes communautaires et les secrétaires de mairie des communes du territoire Aubrac Carladez Viadène s’est déroulée à Argences-en-Aubrac. Se rencontrer, se comprendre, construire : tels étaient les objectifs de cette journée, destinée à optimiser la collaboration entre les communes et la communauté de communes (bloc communal).

Après une matinée d’interconnaissance et de présentation des actualités communautaires (loi climat et résilience, pacte financier et fiscal, fonds de concours, engagement de la communauté de communes en matière d’accès aux droits avec le déploiement de plusieurs services aux habitants), plusieurs ateliers se sont tenus l’après-midi autour de thématiques transversales, destinées à faciliter le lien entre communes et communauté de communes : projet de territoire et CRTE, aides à l’habitat et Opah, eau et Spanc, projet social, politique d’attractivité "Vivre et travailler en Aubrac Carladez Viadène" etc.