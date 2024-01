Olemps. La "p’tite séance "de cinéma a séduit le jeune public

C’est une tradition qui s’ancre peu à peu lors des petites vacances à la médiathèque, au même titre que les rendez-vous des Conteuses à la coccinelle : les "p’tites séances" de cinéma séduisent autant les enfants que leurs parents ou grands parents qui en ont la garde.

D’autant que le centre de loisirs des Francas ne fonctionne pas pendant les vacances de Noël. Deux séances étaient donc proposées cette semaine, à 14 h pour les plus de 9 ans et à 16 h pour les petits de plus de 4 ans. Si les grands étaient peu nombreux, les petits, pour leur part, étaient une bonne cinquantaine à savourer ce beau moment de rêve.