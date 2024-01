Onet-le-Château. Les explorations calligraphiques d’Isabelle Bos à découvrir à la MJC

Le vernissage de cette première exposition 2024, à la Galerie des Capucines, a été l’occasion pour Pierre Pons, le président de la MJC, de présenter ses vœux. "Pour une année riche de découvertes, d’enthousiasmes et de beautés au sein des murs de la Galerie Les Capucines et de la MJC", a-t-il souhaité, mais aussi d’exprimer son plaisir, partagé par toute l’équipe et les nombreux invités présents ce jeudi soir, d’accueillir l’artiste-peintre, photographe et art thérapeute, Isabelle Bos et son exposition "explorations calligraphiques", en lui laissant la parole.

"Les calligraphies présentées dans cette exposition sont le fruit d’une longue expérimentation, toujours en cours… Mais que j’ai vraiment plaisir à partager avec le public et je compte sur vos retours et vos ressentis, ils me ressourcent ! Mes calligraphies donnent lieu à des représentations qui peuvent faire penser à de la danse ou de la musique. Les lettres sont personnalisées, vivantes car elles expriment, à travers mon propre geste et mon propre souffle, mon état d’âme à l’instant où elles sont tracées, posées sur le papier. Elles peuvent aussi représenter des phrases de corps nus ou encore des arbres ou toute sorte de matière, que l’on retrouve dans la nature…". Venez plonger, vous aussi, dans ces explorations calligraphiques et découvrir les différentes facettes de cet art ancestral intemporel, l’exposition d’Isabelle Bos est en effet à découvrir, jusqu’au 26 janvier.