Templiers, course du Viaduc de Millau, les 100 kilomètres de Millau : en 2024, le Sud-Aveyron en aura sous les pieds

De nombreux événements sportifs vont marquer l’année dans le sud du département. Tour d’horizon.

L’année 2024 sera résolument tournée vers le sport et les loisirs dans le Sud-Aveyron, avec des anniversaires et des célébrations en tous genres.

Les Templiers ont 30 ans

Pour les amateurs de trail, ce sera un événement. Le festival des Templiers soufflera sa trentième bougie en 2024 (du 17 au 20 octobre). Gilles Bertrand et Odile Baudrier, fondateurs et toujours organisateurs de l’événement qui réunit 12 000 coureurs sur quatre jours, veulent faire de cette édition, une fête.

Cinq courses étaient complètes le 16 décembre, dont le grand trail, la course phare. 600 personnes avaient également pris un dossard pour l’endurance trail, la plus longue des épreuves. "Un record à cette date, on a quatre mois d’avance", concédait Gilles Bertrand.

L’an dernier, c’est le Britannique Jonathan Albon qui s’est imposé pour la deuxième fois après 2019 et chez les femmes la Française Julie Roux a succédé à Camille Bruyas.

Le viaduc de Millau a 20 ans

Le viaduc de Millau, plus célèbre ouvrage autoroutier en France, a été inauguré il y a 20 ans. Pour cette occasion, diverses manifestations seront prévues dont la course du viaduc, organisée par Eiffage le 22 septembre.

Course du viaduc

Cette nouvelle édition aura donc lieu le 22 septembre et proposera aux coureurs, deux parcours. Le traditionnel sera de 23,7 km et le nouveau de 12,8 km. Ce dernier s’arrêtera au bout de l’aller, sur le viaduc. Le retour vers le centre-ville se fera en navette. Ce sera la sixième édition de cette course sur la route.

Au départ du centre-ville, les coureurs partiront le long du Tarn pour emprunter l’ancienne piste de chantier afin de grimper l’essentiel du dénivelé pour rejoindre le viaduc et effectuer un aller-retour sur l’ouvrage, exceptionnellement fermé pour l’occasion, avant de redescendre dans le centre-ville pour regagner le parc de la Victoire.

Les inscriptions sont déjà ouvertes. En 2022, lors de la dernière édition, 6 200 coureurs avaient pris le départ de cette épreuve désormais très prisée.

Les 100 kilomètres

La course du viaduc à peine terminée, sera donné le départ de la 52e édition des incontournables 100 kilomètres de Millau. L’épreuve est en effet prévue le 28 septembre. Qui pour succéder à Stéphanie Gicquel qui a établi en 2023 le nouveau record féminin de la course en 8h21’33 et à Gabriel Noutary, lauréat pour la seconde année, qui est passé sous la barre des 7 heures (6h58’03).

La flamme olympique

Avant les coureurs, le viaduc de Millau sera traversé par la flamme olympique des Jeux de Paris 2024. La cité du gant fait partie des lieux retenus en région pour l’accueillir, avec Sète et Montpellier notamment. La flamme arrivera à Millau le 13 mai et traversera le viaduc dans "un parcours tactique" et le centre-ville de Millau pour un événement populaire. Deux porteurs millavois, tirés au sort lors du forum des associations, sont déjà connus. Il s’agit du kayakiste Thomas Richard et de l’ancienne footballeuse, Natacha Burg. Les autres seront désignés par le comité d’organisation des Jeux olympiques par les candidatures reçues sur le site.

Pour l’heure, le parcours n’est pas officiel mais devrait partir du parc des Sports, longer le Tarn avant un retour dans le centre et une fin à la Capelle. La Ville souhaite associer les élèves des écoles et associations pour cet événement. Des animations devraient être prévues avant et après le passage officiel de la flamme, elles seront officialisées début 2024.