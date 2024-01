Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Amicale et voyageurs du Rouergue, nouvelle année, nouveaux voyages…

Pour les insatiables voyageurs du Rouergue, après 43 ans de découvertes, de plus de 80 pays visités, 2024 est synonyme d’espoir et de renouveau, avec l’envie de découvrir d’autres horizons en privilégiant la nature, les rencontres locales et l’écotourisme pour réveiller l’esprit du voyage et de se ressourcer.

Pérou et Chypre au programme de l’année 2024

Suite à de nombreuses demandes, les destinations 2024 seront le Pérou en mai et Chypre en octobre, avec encore plus d’inédits comme chacun le sait.

Et comme la majorité d’habitués souhaitent que l’aventure continue, les programmes 2025 sont en cours d’élaborations avec beaucoup de surprises. Les organisateurs et les membres de l’amicale vous souhaitent à tous une excellente année 2024 avec surtout la santé pour les suivre sur de nouveaux chemins de traverses. Contacts : 06 81 67 77 82 et voyageursdurouergue@orange.fr