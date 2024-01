Saint-Amans-des-Cots. Les collégiens de la Viadène s’en donnent à cœur joie autour du chant et des lectures

À la veille des vacances a eu lieu une représentation de l’atelier de lecture à voix haute par les élèves de Mme Bonnaterre et de l’atelier de chants par les élèves de Mme Schmitt.

En première partie, des lectures de récits de genres et de langues divers en occitan, en espagnol et en anglais ont été présentées par Erin Planade, Maelys Genetay, Baptiste Pages, Anissa Vigier, Florine Valadier, Sara Ferreira, Léon Viguier, Laura Besson et Albane Abdrieu.

Dynamique représentation

En deuxième partie, différents chants ont été interprétés par chaque niveau de classes et en bouquet final, la chorale a conclu cette dynamique représentation.

Les parents des élèves de 6e et de 5e étaient conviés à cette représentation et ils ont été ravis du spectacle proposé par les collégiens. En fin d’année scolaire, une nouvelle représentation aura lieu et permettra d’apprécier le travail réalisé dans ces deux ateliers.

Cette fois-ci, ce seront les parents des élèves de 4e et de 3e qui seront conviés à assister à ce spectacle.