Rignac. Les travaux avancent à la salle multi-activités

Depuis quelques semaines, le chantier de la salle des fêtes a commencé. Malgré la pluie de décembre, de nouvelles issues de secours ont été créées, les fondations ont été creusées et l’ossature de l’extension a été montée. Courant janvier, ce sera au tour des maçons d’intervenir afin de monter les murs. Pour rappel, ce projet, mené en collaboration avec les associations locales a pour but de créer une nouvelle salle d’une capacité de quatre-vingts personnes environ pour les repas de famille, les réunions et les activités des associations. C’est aussi l’occasion de refaire entièrement les cuisines.

Les travaux n’empêcheront pas la tenue de la traditionnelle cérémonie des vœux prévue le dimanche 21 janvier à 11 h 30, à la salle des fêtes à laquelle toute la population est conviée. Les élus adressent d’ores et déjà leurs meilleurs vœux aux Goutrensoises et Goutrensois pour cette nouvelle année. Quant à la distribution des sacs-poubelles, elle aura lieu le samedi 27 janvier à la mairie de 8 h 30 à 12 heures.