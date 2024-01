Espalion. "Commune étape" sur les chemins de Saint-Jacques

La traditionnelle cérémonie des vœux du maire Bernard Scheuer, agrémentée par Sylvie Pullès et son accordéon, a réuni une fort belle assistance.

Peut-être faut-il y voir un signe de l’attractivité du village tant le fait n’est guère courant ! La cérémonie des vœux Bernard Scheuer, maire de Saint-Côme, était honorée par la présence simultanée des deux sénateurs de l’Aveyron, Alain Marc et Jean-Claude Anglais, aux côtés des élus du secteur, des représentants des autorités militaires et religieuses et du milieu associatif.

Un "village d’avenir"

Avant le traditionnel exercice "imposé" du bilan du travail de l’équipe municipale et l’annonce des nouveaux projets pour l’exercice à venir, le maire Bernard Scheuer a souligné une année faste pour sa commune en termes de reconnaissance à travers divers labels. D’abord le congrès des plus beaux villages de France à Domme a confirmé Saint-Côme dans son label avec un commentaire élogieux sur ses aménagements.

Autres labels qui vont renforcer la notoriété de la commune, celui de "commune étape" décerné par l’agence des chemins de Saint-Jacques ainsi que le prix des villages fleuris et le label de la première fleur qui devrait être prochainement décerné. Sans oublier que Saint-Côme va à nouveau pouvoir bénéficier du dispositif "bourg-centre" de la Région et du dispositif "village d’avenir" de l’État. Le maire a ensuite rappelé toute l’importance du milieu associatif que la municipalité se doit en échange d’encourager et de soutenir sans oublier de le remercier car il contribue au "bien vivre sur la commune".

Les réalisations avancent

Commencée il y a quatre ans, la "reconquête" étage par étage du château mairie verra sa fin en 2024 avec la réhabilitation du dernier étage. Ce bâtiment patrimonial a reçu un système de chauffage par géothermie qui vise à diviser la facture par quatre. Une réalisation qui marque la volonté de s’inscrire dans la modernité et l’innovation tout en valorisant le patrimoine. L’année 2024 marquera la fin des travaux sur les sources du Guzoutou, même si les subventions se font attendre. Sont aussi à l’ordre du jour, la rénovation du bloc W.-C. de la salle des fêtes, la poursuite des aménagements des bords du Lot, le lancement par l’office HLM de quatre nouvelles maisons, la restauration du clocher, du parvis et de la toiture de l’église, la maison d’assistantes maternelles. En conclusion, les deux sénateurs Alain Marc et Jean-Claude Anglars ont salué le dynamisme de Saint-Côme et son attractivité qui sera mesurée lors du tout prochain recensement.