Football : Rodez recevra l'AS Monaco en 16es de finale de la Coupe de France !

Le tirage au sort a eu lieu ce lundi en début de soirée, dans les studios de BeIN sports. Les rencontres de ces 16es de finale se disputeront le week-end des 20 et 21 janvier.

Alors que le pain quotidien, le championnat de Ligue 2 reprend ses droits ce samedi (19 heures) au stade Paul-Lignon face au Pau FC, le Rodez Aveyron football a hérité de l'actuel 3e en Ligue 1, l'AS Monaco, lors des 16es de finale de la Coupe de France, selon le tirage au sort effectué ce lundi soir.

Fin d'une série incroyable

Un gros club du football français fera donc sa venue rue Vieussens, alors que les sang et or restaient sur une folle série de 25 déplacements de rang en coupe ! Il restait comme potentiel adversaire à ce stade 15 clubs de Ligue 1, 5 de L2, 4 de National, 6 de N2 et 1 de N3.

Pour la première fois de son histoire, le club du piton a atteint deux fois consécutivement les 16es de finale de la doyenne des compétitions. Et hasard des tirages, le Raf avait déjà croisé l'ASM l'an dernier : mais c'était en 32es de finale et au stade Louis-II. Pour une qualification 2-2, 4-5 aux tirs au but.

Pour rappel, les Aveyronnais (Ligue 2) ont eu un parcours marqué par des matches très sérieux chez trois clubs amateurs cette saison. Vendredi dernier en 32es à Challans (N3, 0-4), puis précédemment à Mayenne (R1, 0-9, 8e tour) et à Liffré (R1, 0-3, 7e tour).