Football : une billetterie grand public ouvre ce mercredi pour le 16e de Coupe de France entre Rodez et Monaco

Alors qu'il y a quelques jours, le club ruthénois ne savait pas s'il pourrait proposer une billetterie pour le match après les préventes aux abonnés, partenaires et licenciés, il y en aura bien une mercredi 17 janvier, à partir de 14h30, selon nos informations.

À quelques jours du 16e de finale de Coupe de France entre Rodez et Monaco, c'est une question que se posaient de nombreux Ruthénois et Aveyronnais : le Raf va-t-il mettre en vente des billets pour le grand public ? La nouvelle vient de tomber : il y en aura bien une, mercredi 17 janvier.

A lire aussi : PODCAST. "Même mes voisins m'ont demandé des places" : capitaine du Raf mais suspendu contre Monaco, Bradley Danger est "l'invité des sports"

En raison des travaux du stade Paul-Lignon, le nombre de places est limité dans l'enceinte de la rue Vieussens : seuls 3200 sièges peuvent accueillir des spectateurs. Et après le tirage au sort, qui a mis fin à la malédiction du Raf en Coupe de France après 25 déplacements d'affilée, le club ruthénois avait décidé de donner la priorité à ses abonnés, partenaires et licenciés pour acheter des places. Et le Rodez Aveyron football lui-même ne savait pas s'il allait rester des billets pour la confrontation, qui aura lieu samedi 20 janvier à 17h30.

Sur le site internet et à la boutique du Raf

Les personnes qui n'avaient pas encore pu se procurer le sésame pour entrer à Paul-Lignon vont pouvoir essayer d'en obtenir un ce mercredi. Et même deux. Car selon nos informations, chaque acheteur pourra acquérir deux places pour Rodez - Monaco.

La billetterie ouvrira à 14h30, sur le site internet du Raf ainsi que dans sa boutique, place de la Cité. Et quelques centaines de places seront disponibles.