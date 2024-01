Match de Coupe de France Rodez - Monaco : de 20 à 60 euros la place et une large prévente aux abonnés et partenaires

Alors que la programmation du match des 16es de finale de Coupe de France Rodez - Monaco, samedi 20 janvier à 17 h 45, a été connue ce mardi en milieu d'après-midi, on en sait plus sur la billetterie mise en place par le club.

Le président Pierre-Olivier Murat avait annoncé la couleur dès le tirage au sort lundi soir : "Les abonnés et sponsors seront privilégiés." Et effectivement, les fidèles de Paul-Lignon auront une primeur, qui pourrait même devenir une exclusivité, pour assister au 16e de finale de Coupe de France entre leur Raf, actuel neuvième de Ligue 2, et les stars de l'AS Monaco, troisièmes à l'étage du dessus, samedi 20 janvier (17 h 30).

Les partenaires, licenciés et abonnés en championnat pourront acheter leur précieux sésame en priorité à partir de mercredi 10 janvier, à midi. Pour rappel, les quelque 800 partenaires privés et abonnés grand public du club disposent d'un peu moins de 1500 places habituellement dans Paul-Lignon en Ligue 2. Et le club du piton compte aussi 600 licenciés.

Ambiance festive à la salle des fêtes

Ces trois publics pourront en plus acquérir le double du nombre de leurs places habituelles. Ce qui pourrait faire de cette prévente, qui durera jusqu'à dimanche compris, une vente tout court, si l'ensemble des quelques 3 000 billets disponibles dans un Paul-Lignon, rappelons-le en travaux, trouve preneurs.

Concernant les prix, selon nos informations, ils s'établissent de 20 euros (derrière le but) à 60 euros pour les meilleures places. À noter aussi que la salle des fêtes accueillera un avant et un après match festif.