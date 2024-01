Football : Rodez - Monaco en Coupe de France aura lieu samedi 20 janvier, les premiers détails sur la billetterie connus

La fédération française de football vient de rendre publique la programmation exacte des 16es de finale de la Coupe de France, ce mardi.

Au lendemain du tirage au sort des 16es de finale de la doyenne des compétitions nationales, on connaît déjà la programmation exacte des rencontres. Et les Ruthénois (Ligue 2), qui ont hérité d'un monstre du foot français, l'actuel troisième de Ligue 1, l'AS Monaco, seront sur le pré le samedi 20 janvier, avec un coup d'envoi donné à 17 H 30.

Dix ans après la dernière apparition d'un club de Ligue 1 à Paul-Lignon (Montpellier, en 32es), les supporters du Raf retrouvent donc une affiche de prestige chez eux ; après une campagne 2022-2023 extraordinaire, mais jouée intégralement à l'extérieur. De quoi générer une effervescence certaine, à moins de quinze jours du match.

Quelle politique tarifaire ?

D'ailleurs, les équipes administratives du club ont planché ce mardi sur l'organisation de cette journée qui devrait rentrer dans les annales, même si depuis 2019 et la montée du Raf en Ligue 2, affronter des grands clubs de l'Hexagone est bien plus fréquent pour lui et ses suiveurs

Il n'empêche, avec seulement environ 3 300 places disponibles du fait des travaux de rénovation de l'enceinte sise rue Vieussens, il risque d'y avoir beaucoup de déçus. " Je m'attends à ce qu'on ait trois ou quatre fois plus de demandes que notre capacité ", avait ainsi réagi le président Pierre-Olivier Murat lundi soir après le tirage. Précisant : " Les abonnés et les sponsors fidèles seront privilégiés. "

Les deux cumulés représentent en volume un peu moins de 1500 places. Auxquelles il faut ajouter environ 400 ayants droit pour la FFF, l'organisateur de la compétition, les 600 licenciés du club et 160 billets destinés au parcage visiteur. À voir aussi combien de billets seront réservés temporairement à ces acheteurs-là (un, deux, trois ou plus) avant que ce qu'il reste (ou pas) de places soit mis à la vente directe. Autre question qui devrait trouver réponse dans les prochaines heures : la politique tarifaire pour l'accès à ce match qui fait déjà beaucoup parler sur le piton.