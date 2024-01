Meilleure boulangerie de France : Rodez, Pont-de-Salars, Villefranche-de-Rouergue et Millau en lice

Pour la saison 11 de l'émission de M6, quatre établissements de l'Aveyron participent au concours.

Quatre professionnels aveyronnais concourent pour la onzième saison. Tous n’ont qu’un seul et même objectif : porter haut l’étendard de la région Occitanie et décrocher le titre de meilleure boulangerie de France. On ne connaît pas encore la date de diffusion des émissions qui seront consacrées à l'Occitanie.

Valeurs de l'artisanat, défense d'un savoir-faire

La passion d’un métier basée sur les valeurs de l’artisanat, la défense du métier, d’un savoir-faire et la mise en avant des produits, est leur leitmotiv commun. Cette année, en Aveyron, on retrouvera derrière les fourneaux : la boulangerie de la Cathédrale à Rodez, la pâtisserie-boulangerie Yoann Roumieux à Pont-de-Salars, la boulangerie Marcel et Thomas à Villefranche-de-Rouergue et la pâtisserie Saint-Jacques à Millau.

Boutique, produit fétiche, pain signature, défi du jury...

Boutique, produit fétiche, pain signature, le défi du jury, autant d’épreuves où il va falloir se relever les manches. Alors, les quatre établissements aveyronnais ont-ils ébloui le jury et l’un d’entre eux va-t-il remporter le titre de meilleure boulangerie de France ? À suivre !